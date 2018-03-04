SNTF تستقبل غدا الاثنين القطار “كوراديا” الثالث

ستستلم الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية غدا الاثنين القطار الثالث من نوع “كوراديا”.

وهو قطار مخصص للخطوط الطويلة متعدد الأنماط مصنع من طرف شركة آلستوم.

وصرح المدير العام للشركة ياسين بن جاب الله انه تم استقبال القطار الثالث كوراديا اليوم الأحد بميناء الجزائر.

وسيتم استلامه من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية غدا الاثنين.

ولم يحدد ذات المسؤول الخط الذي سيتم تغطيته بهذا القطار الجديد.

واستقبلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قطارين من نوع “كوراديا” من ضمن 17 قطارا مبرمجا للاستلام خلال السنة الجارية.

وكانت الشركة قد وضعت الجمعة الماضي القطار الأول من نوع كوراديا الجزائر قيد الاستغلال التجاري، يربط الجزائر بوهران.