“SNTF” تطلق تطبيقا لمعرفة مواعيد الرحلات والأسعار والتخفيضات

أطلقت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تطبيقا يسمح بمعرفة جميع الرحلات وموعد إنطلاقها وكذا الأسعار والتخفيضات المقدمة.

حيث بإمكان الميافرين تحميل التطبيق “تطبيق SNTF ” والذي يسمح أيضا بمعرفة أقرب محطة من مكان تواجدك عن طريق خاصية الجي بي اس GPS

وأضافت الشركة عبر حسابها على “الفايسبوك”، أنه بإمكان المسافرين طرح انشغالاتهم والرد عليها في أقرب وقت.

كما أن التطبيق يحتوي على خاصية التنيهات مع تحديث اتوماتكي في حالة تغير مواقيت الرحلات .

ويمكن تحميل التطبيق من على متجر بلاي ستور في الرابط التالي

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.sntf.cs