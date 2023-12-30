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sntf.. توقف سير هذه القطارات

بقلم أسماء.ع
sntf.. توقف سير هذه القطارات
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مساء اليوم السبت، عن تسجيل خروج عربة واحدة لقطار نقل بضائع على الساعة 12.30. وهذا على مستوى منطقة قورصو  بولاية بومرداس، دون تسجيل أية خسائر مادية ولا بشرية.

وأدّى هذا الحادث إلى توقف مؤقت لحركة القطارات نحو المنطقة الشرقية  من العاصمة.

وعليه، فإن قطارات الضاحية المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو كل من الثنية، بومرداس وتيزيز وزو، ستتوقف مؤقتا واستثنائيا في محطة الرغاية.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث. كما أكدت أن فرقها المختصة مجندة لرفع العربة والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.

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