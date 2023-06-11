SNTF.. رفع قيمة منحة عيد الأضحى لفائدة العمال والمستخدمين

أعلنت المديرية العامة لشركة النقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن رفع قيمة منحة عيد الأضحى لفائدة العمال والمستخدمين.

وحسب بيان المديرية، فلقد تم رفع قيمة منحة العيد من مليون سنتيم إلى مليوني سنتيم، بعد اجتماع مع ممثلي 13 فرع نقابي.

وأضاف ذات البيان، ان القرار جاء حسب الإمكانيات المالية المتوفرة وأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية التي تمر بها الشركة.

وخصص هذا الاجتماع مع ممثلي النقابات، للاستماع لانشغالات العمال حول ظروف العمل وبالمسار المهني، وانشغالات اجتماعية مهنية.

كما اكدت المديرية على سعيها جاهدةـ للتكفل بمختلف الإنشغالات المطروحة وعازمة على مواصلة إصلاح وتطهير الشركة ومعالجة الملفات والمشاكل العالقة والموروثة منذ سنوات طويلة.