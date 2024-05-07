SNTF.. نحو إنجاز مجمع محطة آغا واستحداث محطة قطار جديدة بمقاييس عالمية

استقبل المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF، عاج بوعوني، المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار كمال منصوري، بحضور إطارات من الشركة ومن الصندوق.

وحسب بيان للشركة، الإجتماع جرى بمقر المديرية العامة للشركة، وتناول دراسة مشروع إنجاز “مجمع محطة آغا” بالجزائر العاصمة. حيث تم تقديم عرض تقني مفصّل حول المشروع الذي يتضمن، إضافة إلى استحداث محطة قطار جديدة بمقاييس عالمية. عدة مرافق ومنشآت حيوية منها، مركز تجاري وفندق فاخر وبرج إداري وموقف بعدة طوابق وساحات وحدائق للترفيه. إضافة إلى فضاءات مفتوحة مباشرة على الواجهة البحرية لميناء الجزائر.

ويندرج المشروع في إطار مخطط تهيئة الواجهة البحرية لمدينه الجزائر، وإعادة تهيئة وتجديد الهياكل القاعدية. والمرافق العمومية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنها تطمح إلى أن يساهم هذا الصرح المعماري الضخم في إحياء النشاط السياحي والاقتصادي والاجتماعي في العاصمة. كما سيمكّن زواره من الولوج إلى فضاءات تجارية ورقمية وسياحية وخدماتية متجانسة ومتكاملة.

وتمّ خلال الاجتماع عرض بالفيديو والصور ثلاثية الأبعاد لمشروع “مجمع محطة آغا”، من تصميم مكتب الدراسات “سيتي راي”. أحد فروع الشركة الوطنية للنّقل بالسكك الحديدية.

وفي الختام، تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات التقنية بين الطرفين، من أجل دراسة إمكانية تمويل إنجاز مشروع مجمع محطة آغا. من قبل الصندوق الوطني للاستثمار، والذي سيكون بمثابة طفرة عصرية في مجال النقل في الجزائر.

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