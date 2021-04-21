 “zapping رمضان”..الأعمال الرمضانية والفنانين تحت مجهر رواد “السوشل ميديا”

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وتم التطرق في برنامج اليوم الذي يقدمه كل من بلال بلقاسمي وأمال بن عمرة الى انتقاد رواد “السوشل ميديا” للفنانين في الأعمال الرمضانية.

وذلك عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي، فبين النقد البناء والنقد من أجل النقد ينقسم رواد التواصل الإجتماعي.

وهو الأمر الذي يؤثر اما بالإيجاب او بالسلب على الممثلين والمشاركين في هذه الأعمال خصوصا الرمضانية.

والتي تكون في واجهة شاشات التلفزة الجزائرية طيلة الشهر المعظم، ما يجعلها بشكل مباشر بين مطرقة النقاد وسندان المتابعين.

وحضر في هذه الحصة الممثلتان سامية طبوش وفريدة حرار والفنانة ناريمان عقيل والخبير في الموضة والأزياء ريان برانسي لمناقشة هذا الموضوع.