“zapping رمضان”.. عدد خاص بحضور الفنان العالمي “سولكينغ” وأبطال مسلسلي مليونير ودقيوس ومقيوس

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وجمع برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال بلقاسمي وامال بن عمرة، نخبة نجوم التمثيل في الجزائر والذين تألقوا في الأعمال الرمضانية.

والتي تبث على قناة النهار في صورة “دقيوس ومقيوس” و”ميليونير”.

وحضر عدد اليوم عبر تطبيق “السكايب” كل من المغني العالمي “سولكينغ” والممثلة سارة لعلامة.

بالإضافة الى الممثلة المتألقة “بيونة” والممثلين حسان كشاش، نبيل عسلي، نسيم حدوش وعادل شيخ.