“zapping رمضان”..عدد مثير حول “الكاميرا كاشي” بحضور جدو حسان

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وجمع برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال بلقاسمي وامال بن عمرة، الممثل والمنتج التلفزيوني المعروف جدو حسان.

أين تم التطرق الى موضوع “الكاميرا الخفية”، والذي يظهر الى الواجهة في كل موسم رمضاني، ويصنع الحدث بين ان كانت حقيقية ام مجرد تمثيلية.

بالإضافة الى عدة نقاط اخرى تكتشفونها في هذا العدد المثير، والذي حضر فيه أيضا كل من الممثلة سماح بن شطو والممثلة هاجر سراوي.

ويساعد في تنشيط هذه الحصة كل من الصحفية سامية مازوني وكالعادة الشيخ المحروسة، بالإضافة عصام عبد العزيز الخبير في الموضة.