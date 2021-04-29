“zapping رمضان”.. فيصل “المينيون” يذرف الدموع ويكشف بأنه سيزور الجزائر قريبا مع زوجته

نزل الفنان المعروف بـفيصل “المينيون”، أمسية اليوم، ضيفا على برنامج zapping رمضان، الذي يبث على قناة النهار كل سهرة يوم.

فيصل المينيون، كان حاضرا عبر تطبيق “السكايب” من كندا، اين يتواجد هناك منذ فترة، حيث أجاب على أسئلة مقدمي البرنامج.

ولم يتمالك المغني المعروف في ذرف الدموع، بعد ان عرض عليه فيديو للمعجين ومتابعيه في الجزائر.

اين اثرت عليه بشكل كبير، خصوصا وسط الحب الذي يتلقاه من المعجبين بإختلاف الجنس والسن.

وكشف هذا الأخير بأنه سيأتي الى زيارة الجزائر قريبا مع زوجته، خصوصا انه منذ فترة طويلة متواجد خارج الوطن.

كما تطرق المغني الذي ذاع صيته بشكل كبير في السنوات الماضية، الى الهجوم الذي يتعرض اليه في مواقع التواصل الإجتماعي.

أين ابدى اندهاشه من سر هذه “العدوانية” في حقه، مؤكدا بأن محبة الشعب الحقيقي تتواجد في الشارع، اين يلقى الإحترام والحب من الجميع”.

اما عن هوية زوجته التي يخفيها، فكشف بأن هذا امر شخصي، ويفضل ان يبقيها بعيدة عن الأضواء والضغط.