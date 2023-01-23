آخر إحصائية لفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، فيما تماثل 5 مرضى للشفاء، مع عدم تسجيل وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب بيان وزارة الصحة.

وبذلك، يصل إجمالي الإصابات إلى 271335 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182716 حالة، في حين بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما تم أيضا تسجيل مريض واحد في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.