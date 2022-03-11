آخر حصيلة للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية اليوم الجمعة، وأن إجمالي الأهداف المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية.

وأوضحت الدفاع الروسية أن ضربات اليوم أدت إلى تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا.

وأضافت أن الطيران المقاتل والدفاعات الجوية التابعة للقوات البرية للجيش الروسي أسقطت 3 مروحيات و 8 مسيرات أوكرانيا بينها 5 من طراز “بيرقدار تي بي-2” خلال اليوم الماضي.

بالمقابل أفادت أن ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش أصابت 107 أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و 14 مستودع ذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و11 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

كما دمر الجيش الروسي منذ بدء عمليته في أوكرانيا 98 طائرة و118 مسيرة، و1041 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و113 راجمة صواريخ، و389 قطعة من المدفعية الميدانية والهاون، و843 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

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