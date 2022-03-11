آخر حصيلة للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية اليوم الجمعة، وأن إجمالي الأهداف المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية.
وأوضحت الدفاع الروسية أن ضربات اليوم أدت إلى تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا.
وأضافت أن الطيران المقاتل والدفاعات الجوية التابعة للقوات البرية للجيش الروسي أسقطت 3 مروحيات و 8 مسيرات أوكرانيا بينها 5 من طراز “بيرقدار تي بي-2” خلال اليوم الماضي.
بالمقابل أفادت أن ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش أصابت 107 أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و 14 مستودع ذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و11 موقع تمركز للمعدات العسكرية.
كما دمر الجيش الروسي منذ بدء عمليته في أوكرانيا 98 طائرة و118 مسيرة، و1041 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و113 راجمة صواريخ، و389 قطعة من المدفعية الميدانية والهاون، و843 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.
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الدفاع الروسية تُعلن أحدث حصيلة لخسائر أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير 2911 من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء الحرب في 24 فيفري الماضي.
و كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 97 طائرة و107 مسيرات، و 141 منظومة صواريخ للدفاع الجوي.
بالاضافة الى 86 موقع رادار، و986 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و107 راجمات صواريخ، و368 قطعة من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون، و749 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.
كما أضافت أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت عملياتها الهجومية واستمرت في تنفيذ عملية لتحرير مدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين.
وأشارت إلى أن قوات دونيتسك سيطرت على عدة أحياء في شرق المدينة ووصلت إلى محيط مصنع “آزوفستال”، كما أنها حررت أحد الأحياء في غرب المدينة.
روسيا تنشر خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الـ24 الأخيرة.
وقالت الدفاع الروسية، إنه قد تم تدمير 158 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت أن القوات الروسية تمكنت من تدمير طائرتين من طراز ميغ وسوخوي، ومطار أوزيرنويه في منطقة جيتومير، غربي كييف.
وقالت روسيا إنه جرى تدمير 2482 هدفا في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.
ويصعب التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.
كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الانفصاليين الموالية لها في منطقة لوغانسك. سيطرت على 11 بلدة في قتالها مع القوات الحكومية في إقليم دونباس.
كما ذكرت روسيا أنه تم فتح الممرات الإنسانية في الساعة العاشرة صباحا في كل من كييف وسومي ومارييبول وخاركيف وتشيرنيكوفا.
وجاءت فتح الممرات الإنسانية في أوكرانيا، الذي أكدته كييف ليتيح المجال أمام المدنيين لمغادرة هذه المناطق. في ظل وقت إطلاق نار مؤقت لا يشمل بقية المناطق في أوكرانيا.