آيت جودي: “ضيعنا فرصا سهلة أمام بلوزداد”

تحسر مدرب نجم مقرة، عز الدين آيت جودي، على الطريقة التي خسر بها فريقه تأشيرة العبور إلى نهائي كأس الجمهورية، أمس السبت، أمام شباب بلوزداد.

وانهزم النجم في نصف نهائي السيدة الكأس، على يد متصدر البطولة، شباب بلوزداد، بهدف من دون رد، في لقاء احتضنه ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة.

وقال آيت جودي: “تلقينا هدفا مباغث من خطأ فادح في الدقيقة الـ6.. حاولنا العودة ولكننا ضيعنا فرصا سهلة”. مضيفا: “لم نستغل جيدا الركنيات والكرات الثابتة”.

وختم آيت جودي، في تصريحات إعلامية بعد مباراة أمس: “نتمنى أن يكون تركيزنا منذ هذه اللحظة على أجواء البطولة”.

يذكر أن النجم يعاني من شبح السقوط قبل 7 جولات عن نهاية الموسم بتواجده في المركز الـ 14 برصيد 26 نقطة، على بعد نقطة واحدة من أتليتيك بارادو، المهدد الثاني بالسقوط إلى جانب هلال شلغوم العيد، الذي غادر رسميا المحترف الأول.