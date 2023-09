آيت نوري أساسيا في قمة “الوولفز” والمان سيتي

جدّد مدرب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، غاري أونيل، الثقة في لاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، بمناسبة قمة الجولة الـ 7 من البريميرليغ، المرتقبة اليوم السبت، أمام الضيف مانشستر سيتي الانجليزي.

وأعلن الحساب الرسمي لـ “الذئاب” عبر منصة “X” عن التشكيلة التي اختارها. أونيل، لمواجهة المان سيتي، والتي شهدت تواجد اسم لاعب الخضر.

وبات آيت نوري، عنصرا أساسيا في تشكيلة “الوولفز” هذا الموسم. وهو الذي يحضر للمشاركة في سادس لقاء كأساسي، مقابل مشاركة واحدة كبديل. بجميع لقاءات ناديه هذا الموسم بين الدوري الانجليزي، وكأس رابطة المحترفين الانجليزية.

