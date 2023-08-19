مدرب ووفلرهامبتون : “آيت نوري لاعب رائع”

أشاد مدرب نادي وولفرهابتون الانجليزي، غاري أونيل، بالدولي الجزائري، ريان آيت نوري، مؤكدا بأن الأخير جد سعيد في النادي.

وكان لاعب الخضر، قد قدم مستوى رائع في افتتاح لقاءات “الوولفز” بالبريميرليغ أمام مانشستر يونايتد، وهو الأداء الذي جعله يحظى بثناء مدربه الجديد.

وقال غاري أونيل، في تصريحات نقلها موقع “بيرمنغهام مايل” الانجليزي عن لاعب الخضر: “إنه شخص رائع.. لقد استمتعت حقا بالأيام الثمانية الأولى معه”.

قبل أن يضيف التقني الانجليزي: “لا توجد رسالة أو أي شيء في لغة جسده يوحي بأنه ليس سعيدا ومندفع تماما.”