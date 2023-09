آيت نوري أساسيا في قمة وولفرهامبتون وليفربول

تواجد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، في التشكيلة الأساسية، لناديه وولفرهامبتون الانجليزي والضيف ليفربول.

وأعلن المدرب غاري أونيل، عن تشكيلته الخاصة بمواجهة اليوم السبت، برسم الجولة الـ 5 من “البريميرليغ” الانجليزية، والتي عرفت تواجد اسم لاعب الخضر.

وتعد مشاركة آيت نوري، الأساسية اليوم أمام “الريدز” الرابعة في 5 جولات من الدوري الانجليزي، مقابل مشاركته بديلا مرة واحدة، وذلك، في مواجهة الجولة الثالثة أمام إيفرتون، إلى جانب مشاركة أساسية في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

✌️ Two changes from #CRYWOL

🇫🇷 Bellegarde makes his debut

🇰🇷 Hwang into the XI

How we line-up to face @LFC.

🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/lhQEn1OWuY

— Wolves (@Wolves) September 16, 2023