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الرياضة

آيت نوري أساسيا في قمة وولفرهامبتون وليفربول

بقلم محمد.ل
آيت نوري أساسيا في قمة وولفرهامبتون وليفربول
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تواجد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، في التشكيلة الأساسية، لناديه وولفرهامبتون الانجليزي والضيف ليفربول.

وأعلن المدرب غاري أونيل، عن تشكيلته الخاصة بمواجهة اليوم السبت، برسم الجولة الـ 5 من “البريميرليغ” الانجليزية، والتي عرفت تواجد اسم لاعب الخضر.

وتعد مشاركة آيت نوري، الأساسية اليوم أمام “الريدز” الرابعة في 5 جولات من الدوري الانجليزي، مقابل مشاركته بديلا مرة واحدة، وذلك، في مواجهة الجولة الثالثة أمام إيفرتون، إلى جانب مشاركة أساسية في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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