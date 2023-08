آيت نوري احتياطيا في مواجهة وولفرهامبتون وإيفرتون

فاجأ غاري أونيل، مدرب نادي وولفرهامبتون الانجليزي، بإبعاد لاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة إيفرتون.

وسجل الظهير الأيسر للخضر، تواجده في القائمة الاحتياطية، للمباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 3 من “البريميرليغ”، المقررة اليوم السبت بداية من الساعة 15:00.

وجاء قرار استبعاد آيت نوري، من التشكيلة الأساسية مفاجئا، لاسيما وأن الدولي الجزائري، شارك أساسيا في الجولتين الماضييتين أمام كل من مانشستر يونايتد وألبيون على التوالي، وقدم في اللقاءين مستويات راقية.

✌️ Two changes from #WOLBHA.

➡️ Bueno & Hwang into the XI.

How we line-up to face @Everton.

🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/2yJwOQhAem

— Wolves (@Wolves) August 26, 2023