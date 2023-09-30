آيت نوري يصاب ويطيح رفقة “الوولفز” بالمان سيتي

تعرّض الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، لإصابة عضلية اليوم السبت، حرمته من مواصلة مباراة الجولة الـ 7 من البريميرليغ، التي فاز بها نادي وولفرهامبتون، بثنائية لهدف أمام الضيف مانشستر سيتي.

وقدم مدافع الخضر، مستوى رائع إلى غاية الدقيقة الـ 72، التي شهدت سقوطه على أرضية الميدان. بسبب معاناته من شد عضلي، ليقرر المدرب غاري أونيل. تعويضه في الدقيقة بزميله الإيرلندي مات دوهيرتي.

وكان آيت نوري، قد غادر مباراة الجولة ما قبل الماضية أمام ليفربول أيضا في الدقيقة 65، متأثرا بإصابة، ولكنه شارك بعدها بشكل عادي في لقاء الجولة الـ 6 أمام المضيف لوتون تاون.

للإشارة فإن آيت نوري. غادر أرضية ملعب “مولينيو” تحت تصفيقات وأهازيج أنصار “الوولفز” بعد المستوى الرائع الذي قدمه أمام نجوم المان سيتي.