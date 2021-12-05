أبحث عن زوجة تقية تعينني على الدين والدنيا

الرقم السري :

136081

قبائلي أرمل يبحث عن زوجة ذات أصل

بقلب مؤمن رضيت بما كتبه الله لي. وتحديت اليأس الذي في مرحلة ما تسلل إلى صدري فكاد أن يطبق عليّ وأرفع الراية البيضاء. لكن الحمد لله الذي نجاني من الانهزام، وجعلني أبصر الأمل في مستقبل بإذن الله أجمل. لهذا قررت أن أجعل لحياتي معنى وأبحث عن امرأة تكون لي خير متاع في الدنيا، وتساعدني لأشق طريقي المستقيم. وأتحصن من الفتن التي تقودنا للمعصية، فهل من زوجة تقية تكون لي شريكة لما تبقى؟

أنا رجل قبائلي الأصل، في العقد الخامس من عمري، أرمل ولي أولاد هم أعز ما أملك، أمارس مهنة المقاولة. ولدي مسكن خاص، أحوالي المادية مرتاحة والحمد لله، أبحث عن زوجة صالحة ترعاني وتسهر على راحتي. امرأة غايتها الستر وتتمنى الارتباط برجل شهم، لا أشترط فيها إلا التفهم والتدين، لا يهمني من أي منطقة تكون. سنها لا يتجاوز 50 سنة، أقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، وشرطي أن تكون ماكثة في البيت.

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الرقم السري :

136048

سيدة متقاعدة ذات أصل تناجي النصف الآخر وتكون نعم الزوجة

امرأة من إحدى ولايات الشرق، مضى من عمرها 53 سنة، مطلقة بدون أولاد، كما هي جميلة وتبدوا أقل من سنها بكثير. متقاعدة من سلك التعليم، وسيدة بيت متميزة بذوقها الجميل، هادئة وتقدر الحياة أكبر تقدير.

ترجو والرجاء بالله، أن يكون لها نصيبا في الدنيا تحتمي تحت جناحه ويحبها كبا كبير. رجل لا تريد منه سوى تقوى الله، حسن التقدير، تريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتعدى 65 سنة. تقبله مطلق أو أرمل حتى بأولاد، فقط يكون لديه مصدر رزق ثابت، أو أي عمل بسيط.

الرقم السري :

136049

متميزة بأخلاقها ودينها تريد زوج يكون رفيقا لعمرها

من الشرق إلى ولاية البويرة، اتصلت بنا سيدة تتمنى أن تتوج عروسا في أقرب الآجال، هي صاحبة دين وأخلاق عاليين. متجلببة وترتدي النقاب، تبلغ من العمر 47 سنة، مطلقة بدون أولاد.، ماكثة في البيت وفيه تمارس حفة الخياطة ببراعة، تعي ما لها وما عليها من مسؤوليات.

تريد صاحبة الإعلان من هذا المقام، أن تجد لها رجلا يمنحها الأمان ويرسو بها على بر السكينة والإطمئنان. رجل من ولايات الوسط أو الشرق، سنه لا يتجاوز 60 سنة، تقبله مطلق أو أرمل بأولاد. وشرطها أن يكون صالحا ومتدينا ويخاف الله فيها.

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