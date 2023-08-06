أبل تصدر تحذيرا وتُقدم مهلة 30 يوما لمستخدمي آيفون

أصدرت شركة “أبل” الأميركية تحذيرا لمستخدمي آيفون، في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد “iOS 17”.

وجاء في صحيفة “مترو” البريطانية: “إذا كنت تملك “iPhone 8” أو “X”، فقد حان الوقت للتخلي عنهما. لأنهما لن يدعما تحديث “iOS 17″ القادم”.

ومن المتوقع أن يتم إصدار iOS 17 في منتصف سبتمبر 2023، مما يعني أن أمام المستخدمين مهلة مدتها نحو 30 يوما.

وتم إصدار هذين الهاتفين في عام 2017، وعادةً ما تتوقف “Apple” عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات.

ولن يتمكن مالكو “آيفون 8″ و”آيفون إكس” من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو الميزات.

كما سيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة، مما يجعل الهواتف أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات.

وتبلغ قيمة الاستبدال في حالة جيدة لجهاز “آيفون إكس” حاليا نحو 190 دولارا. بينما يبلغ سعر “آيفون 8” 90 دولارا و152 دولارا لجهاز “آيفون 8 بلس”.

وتتمثل هواتف آيفون التي ستدعم النظام الجديد في: آيفون XS وآيفون XS ماكس وآيفون XR. وآيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.

وكذا آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس. وآيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس. وآيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس.