أبوعبيدة: تمكنا من إعطاب 62 آلية خلال 4 أيام 

أكد الناطق باسم كتائب القسام”أبو عبيدة” في خطابه اليوم أن مجاهدوا القسام يواصلون عمليات التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة من عدة محاور.

كما صرح أبو عبيدة أن مجاهدوا القسام تمكنوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة من إعطاب 62 آلية. حيث تم أمس تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون.

كما تمكن مجاهدوا القسام من الإجهاز على كل جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون في بناية في بيت حانون.

واضاف الناطق باسم كتائب القسام أنهم تم قتل 9 جنود “إسرائيليين” وتدمير عربتين عسكريتين.

وقال أبوعبيدة أن الاحتلال يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين.

وأكد أبوعبيدة لقد أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره. ومجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع.

وتابع أبو عبيدة تمكن من إجبار قوات الاحتلال على التراجع في عديد المحاور.

إقتحام قوات الإحتلال لمسشتفى الشفاء

قال أبو عبيدة ان ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية. دخول قوات العدو إلى مجمع الشفاء الطبي فضيحة للمنظومة الدولية.

وفي الختام وجه رسالة للعدو نقول لجمهور العدو إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا .. نقول لجمهور العدو إن أعداد قتلاكم أكثر مما تتوقعون بكثير .