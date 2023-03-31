أبو تريكة يهاجم “الفيفا” وينوه بموقف إندونيسيا

فتح أسطورة الكرة المصرية، محمد أبوتريكة، النار على الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب قرار تجريد إندونيسيا من شرف تنظيم كأس العالم لفئة أقل من 20 سنة، المقررة ما بين 20 ماي و11 جوان القادمين، بعد بعد اعتراضها على مشاركة منتخب الكيان الصهيوني.

وقال أبوتريكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إندونيسيا موقف مشرف وقوي تشكر عليه.. الفيفا إذا لم تستح فاصنع ما شئت.. الكيان الصهيونى وباء العالم محتل يجب على الجميع مقاطعته ونبذه.. ومازال الكيل بمكيالين هو السائد لدي الفيفا ولا غرابة.

يذكر أن قرعة البطولة قد ألغيت، بسبب دعوة حاكم مقاطعة “بالي” إلى استبعاد “الكيان الصهيوني” من البطولة المقامة في 6 مدن بمشاركة 24 منتخبا، وهو الطلب الذي دفع بـ”الفيفا” لسحب المونديال من إندونيسيا.