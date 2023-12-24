أبو عبيدة: دمرنا 35 آلية عسكرية وقتلنا 48 جنديا خلال الـ4 أيام الأخيرة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها تمكنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 35 آلية عسكرية وقتل 48 جنديا صهيونيا في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، إن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 35 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكدو قتل 48جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة.”

وأضاف ذات المتحدث في بيان له عبر تطبيق تلغرام، أن “الكتائب نفذت 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم. ”

وأشار أبو عبيدة إلى أن مجاهدي القسام نجحوا في تفخيخ نفقين في وحدة “يهلوم” وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو.

كما دك مجاهدو القسام خلال نفس الفترة مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية.