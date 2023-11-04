أبو عبيدة: دمرنا 24 آلية عسكرية صهيونية في آخر 48 ساعة 

كشف الناطق العسكري باسم المقاومة الإسلامية “أبو عبيدة”، اليوم السبت، عن تدمير 24 آلية عسكرية في أخر 48 ساعة.

كما لا يزال مقاتلو المقاومة يواصلون التصدي لأليات جيش الإحتلال، ويواصلون الالتفاف خلف القوات الصهيونية ويلتحمون من المسافة صفر مع جنود العدو.

وأعلن ذات المتحدث عن ادخال “قذائف الياسين”، التي استهدفت القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات خلال اليومين الماضيين.

واكد “ابو عبيدة”، ان المقاومة تخوض حربا متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ.

مشيرا الى ان ما تم نشره جزء يسير من بطولات المقاومة ضد قوات العدو في الميدان.