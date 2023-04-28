أجاكسيو يستنكر غياب بلايلي ويدين إهانته للجماهير!

استنكرت إدارة نادي أجاكسيو الفرنسي، غياب لاعبها الدولي الجزائري، عن تدريبات الفريق منذ يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدة بأنه سيتعرض لعقوبات انضباطية.

وفي بيان نشرته، اليوم الجمعة. أكدت إدارة النادي الكورسيكي بأن بلايلي، غائب عن التدريبات منذ يوم الـ 25 أفريل الجاري، ولم يسجل حضوره في حصة الاستئناف التي تلت لقاء الجولة الـ 32 من الليغ1، أمام بريست. يوم الأحد الماضي.

كما نددت إدارة أجاكسيو. في ذات البيان، بلقطة لاعب الخضر، غير اللائقة، التي قام بها اتجاه أنصار الفريق في ذات اللقاء.

ووصف النادي الفرنسي، لقطة الدولي الجزائري، بأنها أفعال مشينة، مشيرة إلى أن النادي سيتخذ قرارات انضباطية حازمة في حق اللاعب.