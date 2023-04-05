أجاكسيو يعلن عودة بلايلي ويوضّح!

أعلن نادي أجاكسيو الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن عودة لاعبه الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، إلى أجواء التدريبات.

وكان لاعب الخضر، قد صنع الحدث في الوسط الإعلامي الفرنسي. خلال الفترة الماضية. بعدما أكدت الصحافة الفرنسية أنه لم يعد إلى أجاكسيو. منذ انتهاء التزاماته مع المنتخب الجزائري، في تربص مارس الماضي.

وجاء في بيان. نشرته إدارة النادي الكورسيكي: “قرر النادي يوم الثلاثاء 28 مارس منح يوسف بلايلي بضعة أيام إضافية بسبب إصابته في الفخذ..وتم إبلاغ الطاقم الرياضي والطبي، وحظي اللاعب بالمتابعة.”

كما أوضح المصدر ذاته، بأن بلايلي، تأخر عن موعد قدومه بـ 48 ساعة فقط، مقارنة بالموعد المتفق عليه رفقة إدارة النادي، عكس كل ما أثير حول غيابه. مضيفا بأنه سيخضع لعملية إعادة التأهيل، لتجهيزه للمواعيد القادمة.

قبل أن يضيف البيان نفسه، بأن المدرب أوليفييه بانتالوني والمنسق الرياضي يوهان كافالي، استقبلا صبيحة اليوم الأربعاء، بلايلي لاستفساره حول أسباب تأخره لمدة 48 ساعة.