أجاكس يتخلى عن هدف قديم من أجل زروقي!

التحق نادي أجاكس، بقائمة الأندية الهولندية، الراغبة في التعاقد مع الدولي الجزائري، ومتوسط ميدان تفينتي أنشخيده، رامز زروقي.

وارتبط اسم زروقي منذ أزيد من سنة، بنادي فينورد، غير أن مسؤولي فريقه رفضوا التخلي عنه في 3 مناسبات متتالية، والتحق مؤخرا نادي أيندهوفن بالمهتمين، قبل أن يختتم أجاكس القائمة.

وكشف في هذا الصدد، موقع “سوكر نيوز” نقلا عن صحيفة “تيليغراف” الهولندية، بأن مسؤولي أجاكس، تراجعوا عن فكرة التعاقد مع لاعب ألكمار، تياني ريندرز، وحولوا تركيزهم إلى زروقي.

ويبدو بأن دخول أجاكس، سباق التعاقد مع زروقي، الذي سبق له التدرج في مختلف الفئات الشبانية للنادي، سيرفع من قيمة لاعب الخضر، ما قد يدفع إدارة تفينتي، لبيع عقده، لاسيما وأن مسؤولي النادي لا يمانعون رحيله في حال وصول عرض مغري.