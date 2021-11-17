أدرار.. حجز 90 طن من المواد الغذائية داخل مستودع

تمكن أعوان التحقيقات الإقتصادية وقمع الغش التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة برقان من حجز أزيد من 90 طن من المواد الغذائية موجهة للمضاربة.

وتمت العملية بالتنسيق مع أعوان الدرك الوطني والأمن الوطني، أين أسفرت عن حجز أزيد من 90 طن من الموا د الغذائية. وتمثلت المحجوزات في كميات كبيرة من السميد والفرينة وزيت الطهي بالإضافة إلى مواد أخرى.

كما تم ضبط المواد الغذائية مخبأة في مستودع غير مصرح به بغرض المضاربة. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات اكثر من 17 مليون دينار جزائري أي مليار وسبعمائة مليون سنتيم.

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وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر سابقا، باللجوء بشكل فوري واستثنائي، لاستيراد المواد واسعة الاستهلاك، التي مسّتها المضاربة. خصوصا المتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء، بغية إغراق السوق والتحكم في الأسعار.

وجاءت تعليمات الرئيس تبون، خلال ترؤسه، اجتماعا لمجلس الوزراء، ناقش فيه عددا من المواضيع المتصلة بشكل مباشر بالاهتمامات اليومية للمواطن. كما نصّت تعليمات رئيس الجمهورية، على وجوب التسوية الفورية لاهتمامات المواطنين المتعلقة بقطاعي التجارة والفلاحة، ومحاربة رفع الأسعار.

وشدّد الرئيس على وجوب القضاء على ظاهرة المضاربة وندرة المواد واسعة الاستهلاك، ولو باللجوء إلى الاستيراد بصفة استعجالية واستثنائية. وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين. كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إغراق السوق بالمواد التي مسّتها المضاربة،لا سيما المواد واسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء.

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