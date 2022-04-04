الرقم السري :

135523

أربعيني محترم أبني معه المستقبل

أبت بنت بومرداس إلا أن يكون لها نصيب في عددنا لهذا اليوم. حيث أنها ارتأيت أن تكون هي المبادرة للبحث عن رفيق درب تستأنس له ويستأنس لها. في ال40من عمرها، عزباء، طيبة وهادئة، حنونة وجدّ حساسة، تشغل منصب موظفة مستقرة في مؤسسة مرموقة. تود صاحبة إعلاننا هذا أن يكون لها حظ مع رجل محترم من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 45سنة. أكثر ما تتمناه أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص، تريده أعزبا. كما تقبله أرملا بأولاد تكون لهم نعم الأم .

الرقم السري :

135524

أريدك حنونا تعوضني حنان الوالدين وأكمل معك نصف الدين

من مدينة الورود البليدة، خاطبتنا إحدى بناتها البالغة من العمر42عاما. موظفة مستقرة تحيا معززة مكرمة في كنف إخوتها بعد وفاة والديها، عزباء هي لم يسبق لها الزواج. ربة بيت ممتازة، يحبها الكبير والصغير ولديها روح طيبة.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا التوفيق من رب العالمين لتزفّ عروسا إلى بيت زوج يعوضها حنان الوالدين. ر جل يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. تريده أعزبا كما تقبله أرملا فقط بأولاد يهمها أن ترعاهم وتربيهم على أحسن وجه. شرط السكن المستقر والعمل ضروريان لصاحبة إعلاننا.

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الرقم السري :

136515

زوج طيب محترم يحيي في قلبي الأمل

بقلب لا يأمل إلا كلّ الخير. رفعت راية الرغبة في أن أحظى بفرصة العمر التي من شأنها أن تبعث في قلبي الكثير من الحب والأمل. كيف لا ولا مكان في قلب المؤمن للحزن أبدا، كما أنّ لا خير إلا فيما اختاره الله عزّ وجلّ. صحيح أن تجربة الطلاق قتلت في كل جميل، لكنها لم تقتل أبدا روحي الطيبة وقلبي المفعم بالبذل والعطاء.

من باتنة عاصمة الأوراس الاشمّ، أعلن رغبتي على بناء حياتي من جديد مع زوج شهم طيب يأخذ بيدي. للعلم فأنا أبلغ من العمر 45 سنة، جميلة القلب صافية السريرة، طيبة أحب الخير لغيري. ربة بيت ممتازة ولي من حسن التدبير والتفكر الكثير، أحزنتني تجربتي الأولى التي باءت بالفشل. إلا أن رحمة الله كانت أوسع لي من اليأس والقنوط. وها أنا اليوم أبحث لنفسي زوجا يدخلني عالم السعادة من أوسع الأبواب.

أتمنى أن يكون لي نصيب طيب مع رجل يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتعدى 65 سنة. أقبله أرملا أو مطلقا بأولاد. وشرطي الوحيد أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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