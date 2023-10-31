أردوغان:”الكيان الصهيوني يتصرف كمنظمة ويجب محاكمته أمام القانون”

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، بأن الكيان الصهيوني يتصرف كمنظمة ويجب محاكمته أمام القانون على جرائمه.

وقال الرئيس التركي في تصريحات إعلامي، إن الكيان الصهيوني يرتكب جريمة حرب ويجب محاسبته أمام القانون.

كما شدد على ضرورة وقف الكيان العبري بأسرع وقت لأنه لم تعد يتصرف كدولة وإنما كمنظمة.

وختم أردوغان قائلا:”سنعمل على محاكمة الكيان الصهيوني بسبب ما اقترفه في غزة.”

وللإشارة، ارتكبت قوات الاحتلال اليوم مجزرة جديدة في مخيم جباليا في قطاع غزة، حيث بلغ العدد الأولي لضحايا هذه المجزرة بـ 400 بين شهيد وجريح.