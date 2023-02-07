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أردوغان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

بقلم نسرين محفوف
أردوغان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال. لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية.

كما أعلن الرئيس التركي تعليق الدراسة في كافة أنحاء البلاد إلى غاية 13 فيفري، وفي مناطق الكارثة حتى 20 فيفري.

ويواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهوده من مركز تنسيق المعلومات الحكومي لمواجهة آثار الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد أمس الاثنين.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء.

وأشار البيان أن الرئيس أردوغان سيتلقى معلومات من المسؤولين عن الوضع الأخير في مناطق الزلزال وينسق الجهود بهذا السياق.

والاثنين، ضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

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