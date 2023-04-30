أرزقي رمان يعاين منافسي الخضر

سجل الناخب الوطني، لفئة أقل من 17 سنة، أرزقي رمان، حضوره اليوم الأحد، بمدرجات ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، من أجل معاينة منافسي الخضر القادمين.

وفضل رمان، التنقل إلى ملعب براقي. لحضور المواجهة الجارية حاليا بين منتخبي السنغال والكونغو، عن كثب. بهدف الوقوف على نقاط قوة وضعف كل طرف.

وسيلاقي رفقاء القائد أناتوف، هذا الثلاثاء، السنغال برسم الجولة الـ 2 للمجموعة الأولى. من كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة.

قبل أن يختتم الخضر، دور المجموعات بمواجهة الكونغو. يوم الجمعة الـ 5 من ماي الداخل.

يذكر أن المنتخب الوطني، بصم على بداية مثالية، بعد تخطيه عقبه نظيره الصومالي، أمس السبت، بثنائية نظيفة، في افتتاح “كان” الشبان.