الرقم السري :

137047

أرمل بدون أولاد يناشد الراي والسداد

لخضر من وهران أول محطة نبدأ بها هذا الركن، رجل مضى من عمره 55 سنة، أرمل وحيد بدون أولاد. ولديه سكن خاص، يعمل كطباخ، مقبول شكل وحنون، رجل اتعض من تجربته الأولى واعتبر أكبر العبرة. يناشد لخضر أن يستقر ويبني حياته من جديد مع أنثى تحترم قلبه قبل عقله، إنسانة متفهمة وحنونة تحس به. وتضع يدها على جرحه، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، لا تتعدى 50 سنة. وحبذا لو تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، وحبذا لو كانت عاملة.

الرقم السري :

137049

عاصمي متقاعد يريدك معه إلى الأبد

محمد من العاصمة رجل يطل من شرفة عمره الـ 53. هو ثاني محطة لنا في ركن من يرغبون في تحصيل الحلال في أقرب الآجال، مطلق بأولاد في رعاية والدتهم الوالدة. عمل بجد وكد وأفنى عمره إلى أن بلغ التقاعد من مؤسسة عمومية. ولديه سكن خاص يتوفر على كل المستلزمات وسبل الحياة الرغدة.

يريد محمد التعرف على امرأة صادقة من العاصمة وضواحيها، امرأة قادرة على الإحتواء والحنوّ. وأما عن سنها فهو لا يريده أن يتجاوز 45 سنة، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. ولا يهمه إن كانت عاملة لكنه يفضلها ماكثة في البيت. حتى يكون لهما من السعي في باب الطاعات والعبادات ما يجعلهما بإذن المولى يبلغان الجنة.

الرقم السري :

137050

ابن الأوراس يريدها ذات قلب حساس

من جهته حكيم من باتنة، ثالث مكان نحط به الرحالـ في هذا الركن، والذي يبلغ من العمر 39 سنة. يريد لأن يطبق مبدأ التعدد، فهو متزوج وله أبناء، يمارس التجارة. طويل القامة واسمر البشرة. يبحث عن زوجة ثانية حيث أن حليلته الأولى تعاني من مرض أقعدها الفراش. ويعد من تقبل بعرضه بمسكن خاص يليق بها وبتضحيتها. يريد أن تكون من ستبدد عنه الوجل والخوف من إحدى ولايات الشرق الجزائري. يتراوح سنها ما بين 28 و 3 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد كما و يفضلها ماكثة في البيت.

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