أزيد من 250 مليار سنتيم لإقتناء أجهزة التدفئة في الإبتدائيات   

خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أزيد من 250 مليار سنتيم، لإقتناء وتركيب مختلف أنواع أجهزة التدفئة على مستوى المدارس الابتدائية.

وحسبما نشره وزير الداخلية، نور الدين بدوي في صفحته الرسمية، أنّه تم تخصيص 30 بالمائة من المخصص الممنوح لصيانة المدارس الابتدائية من أجل صيانة أجهزة التدفئة.

مشيرا أنّ مصالحه تسعى لتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ بما يسمح برفع تحصيلهم العلمي والبيداغوجي.

بإتخاذ عدة اجراءات، خلال الموسم الدراسي 2017/2018 وتحضيرا للموسم الجديد قصد التوفير المنتظم والدائم للتدفئة المدرسية عبر مدارس الطور الإبتدائي.

كما كشف بدوي أنه تّم توجيه تعليمة للولاة تهدف إلى التوفير المنتظم والدائم للتدفئة المدرسية في جميع المدارس الابتدائية دون استثناء.

خاصة تلك الواقعة بالمناطق الريفية والجبلية والمعزولة.

ووضعت مصالح الداخلية حيز الخدمة لـ 1348 خلية على مستوى البلديات مكلفة بصيانة أجهزة التدفئة.

حيث تمكنت هاته الخلايا سنة 2018 من إجراء 9715 عملية صيانة و إصلاح.

كما تكفلت باستبدال 11093 جهاز تدفئة بالمازوت إلى التدفئة بالبروبان والتدفئة المركزية.

ودعا الوزير المواطنين، الإبلاغ بالحالات التي قد تتطلب التدخل عبر التعليقات، والتي ستسعى مصالحه إلى نقلها للجهات المعنية لمعالجتها.