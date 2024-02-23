أسامة حمدان: ردود الاحتلال لا تزال سلبية وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل الى اتفاق

أوضح القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، اليوم، أنّ مواقف الاحتلال وردوده على الوسطاء ما زالت سلبية، وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل إلى اتفاق.

وأوضح ذات المتحدث، أنّ حكومة نتنياهو، ما زالت تتبنى موقفا متعنتا تجاه مطالب فصائل المقاومة، وأهدافه تصطدم بجميع المبادرات المطروحة.

وأضاف، ان نتنياهو لا يهمه الإفراج عن أسراه لدى المقاومة، وحمل وفده إلى المفاوضات لاءات أربع، أُولاها لا لوقف العدوان.

وطالب حمدان بالتحرك العاجل وتحدي إجراءات الاحتلال وإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية لغزة، برا وبحرا وجوا.

اين دعى كل الدول التي تنطلق منها أو تمر عبر أراضيها، شحنات المواد الغذائية إلى الكيان الصهيوني، إلى وقفها فورا.

ودعا القيادي في حركة حماس كل المؤسسات الدولية، بما فيها “الأونروا”، إلى عدم الخضوع لإرادة الاحتلال وعودة العمل في شمالي القطاع.

كما أعرب عن استغرابه قرار برنامج الغذاء العالمي تعليقَ تسليم المساعدات الغذائية في مدينة غزة وشمال قطاع غزة. مشيرا إلى أنّ جريمة التجويع المتعمّدة تهدّد أكثر من 10 آلاف فلسطيني بالموت.