أسرة بوروسيا دورتموند تنتقد بن سبعيني

تواصل الانتقادات ملاحقة الدولي الجزائري، ومدافع نادي بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، عقب تعرضه للطرد، في لقاء فريقه الأخير أمام هوفنهايم، ضمن الجولة الـ 6 من “البوندسليغا”.

وبعد أن فتح مدرب الفريق، إدين تيرزيك، النار على بن سبعيني. داعيا إياه إلى عدم الوقوع في نفس الأخطاء مجددا، جاء الدور هذه المرة على زميل له في الفريق والمدير الرياضي.

ونشر موقع “ruhr24” الألماني، تصريحات للمهاجم نيكلاس فولكروغ. خص بها شبكة “دازن” وصف من خلالها البطاقة الصفراء والحمراء التي تعرض لها بن سبعيني بأنها “غير ذكية للغاية”.

كما نقل المصدر ذاته، تصريحات للمدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل. شدد خلالها على ضرورة أن يكون اللاعبون أكثر ذكاء، وذلك، في تعليقه على الطرد الذي تعرض له بن سبعيني.

للإشارة فإن مدافع الخضر، تلقى انذارا في الدقيقة الــ 67 من مباراة ناديه أمام هوفنهايم، قبل أن يتلقى آخرا 4 دقائق بعد ذلك، ليطرد بالبطاقة الحمراء.