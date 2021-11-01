أسعار الخضر تلهب جيوب الجزائريين.. الدجاج والبيض لمن إستطاع إليهما سبيلا

عرفت أسواق الخضر والفواكه والمواد الإستهلاكية المتنوعة، في مختلف ولايات الوطن، إرتفاعا كبيرا في أسعار هذه السلع، مما أثقل كاهل المواطن الجزائري.

وفيما يلي نقدم لكم أسعار اللحوم البيضاء وبعض أنواع الخضر في الأسواق لنهار اليوم الثلاثاء، حيث جاءت كما يلي:

الدجاج : 520 دج للكيلوغرام الواحد

البطاطا : 150 دج للكيلوغرام الواحد

الخرشف : 120 دج للكيلوغرام الواحد

الطماطم : 140 دج للكيلوغرام الواحد

الفاصولياء الخضراء : 160 دج للكيلوغرام الواحد

الفلفل الحار : 160 دج للكيلوغرام الواحد

الكوسة : 150 دج للكيلوغرام الواحد

البيض : 17 دج للحبة الواحدة

وهو ما يضع القدرة الشرائية للمواطنين على المحك، خصوصا مع المصاريف الأخرى من مستلزمات المدارس وغيرها.

وأرجعت وزارة التجارة، ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية، إلى عدة عوامل خارجية.

وأعلنت الوزارة، عن اتخاذها لعدة إجراءات عاجلة لمحاربة المضاربة وكسر الاحتكار الذي تشهده السوق الوطنية.

وحث مدير النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قليو، في تصريحات صحفية له قبل أيام، على العمل لتقريب المنتوج من المستهلك. وهذا من خلال السماح للفلاحين بتسويق منتوجاتهم في الفضاءات الخاصة بتجارة الجملة أو بتجارة التجزئة.

بالإضافة إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالوثائق التي تسمح بمتابعة مسار المنتوج. ويتعلق الأمر بالفاتورة وذلك حماية للمستهلك وللقدرة الشرائية.

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