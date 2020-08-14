أسعار النفط تتجاوز 45 دولار للبرميل

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أسعار النفط تتجاوز 45 دولار للبرميل
بقلم ايمان عياش

ارتفعت أسعار النفط اايوم الجمعة ، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني في ظل تنامي الثقة في أن الطلب على الوقود بدأ في الارتفاع على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

و ارتفع خام برنت 14 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمائة إلى 45.10 دولار للبرميل، متجها صوب تحقيق مكسب بنحو 1.6 بالمائة في الأسبوع الجاري.

كما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمائة إلى 42.35 دولار للبرميل، ويتجه الخام الأمريكي صوب تحقيق مكسب بنحو ثلاثة بالمائة هذا الأسبوع.

وتعززت الأسعار هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.


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