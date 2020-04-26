أسعار النفط تتعافى وتوقعات ببلوغها 40 دولار للبرميل نهاية السنة

توقع البنك التجاري الألماني “كومرتس بنك” اليوم الأحد ، أن تتعافى أسعار النفط نهاية 2020 بتسجيل البرنت 40 دولار للبرميل.

كما توقع البنك الألماني أن تؤدي تخفيضات الإنتاج مصحوبة بإنتعاش الطلب إلى إعادة توازن سوق النفط في السداسي الثاني من 2020.

وأضاف البنك إلى إستمرار تقلب الأسعار حاليا وتوقع تسجيل أسعار البرنت بين 15 و25 دولار للبرميل.

وسجلت اليوم أسعار خام البرنت 21.91 دولار للبرميل بعد إنهيارها إلى أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي.

كما عرفت أسعار الخام الأمريكي إستقرارا في حدود 17.19 دولار للبرميل.