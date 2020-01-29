أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني بعد خسائر من تداعيات فيروس كورونا

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إرتفاعا بعد خسائر سجلتها سابقا جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا.

أفادت وكالة رويترز، أن أسعار النفط إرتفعت ليومها الثاني بعد خسائؤ سجلت على مدى خمسة أيام جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن سعر خام برنت إرتفع بنسبة 1 بالمائة، ليصل سعر البرميل الواحد من النفط إلى ماقيمته 60.09 دولار.

بينما بلغ سعر الخام الأمريكي 54.03 دولار للبرميل.

ياتي هذا بعد تصريحات مصادر من منظمة الأوبك عن نيتها في تمديد تخفيض إنتاج النفط إذا تأثر الطلب ل كبير نتيجة إنتشار الفيروس.