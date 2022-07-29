أسعار النفط تلامس 110 دولارا للبرميل

لامست أسعار النفط اليوم الجمعة، 110 دولارا للبرميل، حيث حافظت على تحسنها، رغم صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك، ساعات بعد الإعلان عن انكماش في الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثاني على التوالي.

وارتفع سعر عقود برنت تسليم سبتمبر، في اليوم الأخير له في التداول، بنسبة 2.28 بالمائة ليبلغ 109.58 دولارات للبرميل.

كما صعد بدوره سعر خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه بـ 2.33 بالمائة ليبلغ 98.67 دولاراً للبرميل.

وأشار خبراء إلى أنّ ضعف الدولار الأمريكي سمح للنفط بتجاهل انكماش الاقتصاد الأمريكي.

للتذكير فإن الدولار الأمريكي انخفض أمام العملة الأوروبية، بعد أن قرّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لتهدئة أعلى معدل للتضخم منذ عقد الثمانينات.

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