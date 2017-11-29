أسعار النفط تنزل وسط مخاوف بشأن تمديد خفض الإنتاج

نزلت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل شكوك في أن “أوبك ” وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات الإنتاج .

وبعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 57.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش.

بانخفاض قدره 30 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة.

وقال تجار إن خام غرب تكساس تراجع بفعل تقرير أصدره معهد البترول الأمريكي مساء الثلاثاء .

أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 457.3 مليون برميل.

ومن المنتظر نشر البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

كما نزل خام غرب تكساس بفعل الاستئناف التدريجي لعمل خط أنابيب كيستون .

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.17 دولار للبرميل بانخفاض قدره 44 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة.

و من المتوقع أن تمدد أوبك وروسيا غدا تخفيضات الإنتاج لعام 2018 بالكامل.

و من المرجح أن يدرج خيارا لمراجعة الاتفاق في جوان، بعدما عبرت موسكو عن مخاوفها من احتدام الوضع في السوق.