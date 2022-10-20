الرقم السري :

138524

أعزب سطايفي يريدها ذات مروءة

من سطيف العالي عروس الشرق الجزائري. خاطبنا سمير صاحب ال35ربيعا وكلّه عزم أن يجد ضالته المتمثلة في عروس يكمل معها المشوار. خاطبنا سمير بلهجة المتفائل المتأمل أن تكون فرحته في لأقرب الأجال مع إنسانة ذات مروءة وجمال. صاحب إعلاننا الأول في هذا الركن أعزب وهو موظف مستقر في مؤسسة عمومية. لديه سكن خاص، وهو شخص متقي يخاف الله.

يريد سمير أن يلاقيه القدر بفتاة شرطه لأن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى34سنة، كما يريدها عزباء، كما لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وهو يعد أن يكون نعم الزوج والرفيق.

الرقم السري :

138525

جيجلي أصيل يريدها أربعينية

من جيجل الجميلة.. لم يجد أحد قرائنا من بدّ سوى لأن يوكل مهمة إيجاد زوجة له لجريدة النهار وتحديدا لركن”ادم وحواء“. صاحب إعلاننا الثاني في هذا الركن يبلغ من العمر49سنة، مطلق بطفلين، موظف مستقر وهو يملك سكنا خاص. رجل شهم وهادئ الطباع، لا يبتغي من الدنيا سوى تحصيل الحلال في أقرب الأجال مع زوجة تقية. تعينه على الدنيا، زوجة يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري، شرطه لأن تكون أصيلة متقية. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. سنها لا يتجاوز 43 سنة.

الرقم السري :

138526

أب لأبناء بالغين سيجعلك قرة العين

طاهر من البرج، رجل في الـ52 من عمره، رجل ذو عزة نفس وشهامة، مطلق بأبناء بالغين في رعاية والدتهم. يمارس التجارة الحرة ولديه سكن خاص.

يريد الطاهر لأن يكون له نصيب مع إنسانة محترمة ومسؤولة، شرطه أن تكون موظفة، كما سنها من 40إلى48سنة. تكون من ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. ويعدها بالمحبة والوفاء، وأن يكون نعم الزوج الصادق.

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