أكثر من 13 ألف شخص حاول دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني

حاول أكثر من 13200 شخص الوصول إلى الدول الأوروبية عن طريق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. بشكل غير قانوني، في جانفي من هذا العام، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بأرقام نفس الشهر في 2022.

وتم الكشف عن هذه الأرقام في التقرير الأخير الذي قدمته وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس).

وتظهر فرونتكس أن طريق غرب البلقان استمر في مشاهدة عدد كبير من المعابر الحدودية غير الشرعية في جانفي 2023. أو 43 في المائة من الإجمالي.

في الوقت نفسه ، تم التأكيد على أن طريق غرب إفريقيا، وكذلك طريق غرب البحر الأبيض المتوسط. كانا عرضة لأكبر انخفاض في عمليات الكشف في الشهر الأول من هذا العام.

وأشار ذات التقرير أن الأعداد انخفضت مقارنى بالعام الماضي، بسبب زيادة الدوريات والأنشطة الوقائية. التي تنفذها الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وشهد طريق وسط البحر الأبيض المتوسط أكبر زيادة فيما يتعلق باكتشاف المهاجرين غير الشرعيين. في جانفي من هذا العام ، مقارنة بأرقام الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت التقارير أن غالبية المهاجرين الذين تم اكتشافهم في طريق وسط البحر الأبيض المتوسط. يواصلون المغادرة من تونس وكذلك ليبيا وتركيا.

وتتعامل السلطات في الدول الأوروبية باستمرار مع عدد متزايد من الأشخاص الذين يحاولون دخول هذه الأراضي بطريقة غير قانونية.

وأشارت فرونتكس أنه في 2022، بلغ عدد المعابر الحدودية غير الشرعية التي تم اكتشافها على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي 330 ألفًا. وهو ما يمثل أعلى زيادة منذ عام 2016. وارتفعت أرقام عام 2022 بنسبة 64 في المائة مقارنة ببيانات عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت فرونتكس أن طريق غرب البلقان كان الأكثر تضررًا. وتم تسجيل ما يقرب من نصف جميع الاكتشافات في هذا الطريق.

كما حاول المواطنون من سوريا وأفغانستان وتونس الوصول إلى الدول الأوروبية. عن طريق عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.