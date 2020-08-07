أكثر من 19 مليون إصابة بـ”كورونا” في العالم.. ورقم وفيات “مفزع” بأمريكا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في العالم حاجز الـ 19 مليونا في تسارع كبير لم يُشهد لم مثيل منذ بداية الجائحة في مدينة “ووهان” الصينية.

ووفق إحصاء محيّن أجرته جامعة “جونز هوبكنز” استمدت فيه معلوماتها من المنظمات الدولية وسلطات البلدان العالمية، فقد ارتفع مؤشر الإصابات بـ”كورونا” إلى 19 مليونا و7938 حالة.

وتوفي بسبب الجائحة إلى حدّ اليوم 713.406 مصاب، وتماثل للشفاء 11 مليونا و 482.467 شخص، فيما تبقى الولايات المتحدة الأكثر تضررا بالوباء بحاصل 4.8 مليون مصاب.

وفي هذا السياق، سجّلت أمريكا حصيلة مفزعة للوفيات في آخر 24 ساعة بواقع 2060 وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 160 ألف وفاة، مع تسجيل أزيد من 58 ألف إصابة.

وتلي البرازيل أمريكا كأكثر البلدان تضررا بإحصائها أزيد من 3 ملايين ثم الهند بتجاوزها اليوم حاجز 2 مليون مصاب بعد تسجيلها 62538 حالة ووفاة 886 مصاب.