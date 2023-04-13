أكثر من 400 مهاجر لقوا مصرعهم خلال عبورهم البحر الأبيض المتوسط منذ بداية2023

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنها وثقت وفاة 411 مهاجرا في طريق وسط البحر المتوسط. خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين، ما يجعل الربع الأول من عام 2023 الأكثر تسجيلا للوفيات منذ عام 2017.

وحسب هذه المنظمة، فإن “حوالي نصف هذه الوفيات كانت مرتبطة بالتأخير في عمليات الانقاذ، وفي حالة واحدة، غياب أي مهمة إنقاذ.

وقال أنطونيو فيتورينو مدير المنظمة: “الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط لا تحتمل”. داعيا سلطات الدول إلى إجراء المزيد من عمليات البحث والإنقاذ.

من جهتها أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس، أن عدد من سعوا إلى دخول الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط. في الربع الأول من العام الجاري بلغ ثلاثة أمثال العدد المسجل في العام الماضي.

وذكرت وكالة فرونتكس، في بيان لها اليوم، أنّ الربع الأول من عام 2023 شهد في المجمل 54 ألف حالة عبور بشكل غير قانوني. إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع الطرق، وهو عدد أكبر بمقدار الخمس عن العدد المسجل في عام 2022.

وأضافت الوكالة:”يمثل الطريق الأوسط في البحر المتوسط أكثر من نصف حالات العبور غير القانونية إلى داخل الاتحاد الأوروبي”. موضحة أن قرابة 28 ألف شخص وصلوا بتلك الطريقة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي. وهو عدد يزيد بثلاثة أمثال على العدد المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تابعت:”استغلت جماعات الجريمة المنظمة تحسن الطقس والاضطرابات السياسية في بعض دول المغادرة”. “لمحاولة تهريب أكبر عدد ممكن من المهاجرين عبر وسط البحر المتوسط “.

في حين، كانت حكومة إيطاليا قد أعلنت، الثلاثاء، حالة الطوارئ فيما يتعلق بالهجرة عقب “ارتفاع حاد” في حالات الوصول عبر البحر المتوسط. وهو تحرك سيسمح لها بإعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم بشكل أسرع، مطالبة الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة عبر البحر.