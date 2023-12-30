ألمانيا تحتاج 150 ألف ممرض وممرضة من دول أجنبية

أعلنت ألمانيا، عن حاجتها إلى ممرضين في قطاع الرعاية الصحية. حيث تحتاج إلى حوالي 150 ألف طاقم تمريض إضافي بحلول عام 2025.

وتحاول السلطات جذب المزيد من الممرضات الأجنبيات إلى البلاد من خلال برنامج التوظيف الدولي، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.

وتهدف المبادرة إلى توظيف محترفين من فيتنام وإندونيسيا والفلبين.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الألمانية إن آلاف الممرضات من المكسيك دخلن البلاد بالفعل. وكشفت السلطات أنه من المتوقع أن ينتقل عدد كبير من الممرضات البرازيليات إلى البلاد قريبًا.

وتعاني ألمانيا منذ سنوات من نقص العمالة المؤهلة تأهيلا عاليا، مما يترك العديد من الوظائف شاغرة. ويتم البحث عن العمال في ألمانيا بشكل رئيسي في قطاعات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة، وفي المهن الماهرة، من بين أمور أخرى.