ألمانيا تكشف النقاب عن أول قطار آلي في العالم بدون سائق

كشفت شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان”، ومجموعة “سيمنز” الصناعية. النقاب عن أول قطار آلي من دون سائق في العالم سيقام في مدينة هامبورج.

ووصفت الشركة الألمانية في بيان، القطار بأنه سيكون أكثر دقة في المواعيد وأكثر فعالية في استخدام الطاقة من القطارات التقليدية.

وسينضم 4 قطارات من هذا النوع إلى شبكة السكك الحديدية السريعة في شمال هامبورج. وستبدأ في نقل الركاب اعتبارًا من ديسمبر المقبل، باستخدام البنية التحتية الحالية للسكك الحديدية.

ووصفت شركتا “سيمنز” و”دويتشه” المشروع بأنه الأول من نوعه في العالم. وهو جزء من ميزانية قدرها 60 مليون أورو، لتحديث نظام السكك الحديدية السريع في هامبورج.