“أل جي” تعيد إختراع أجهزة الألعاب الخاصة بشاشات التلفزيون

باشرت شركة “أل جي” في مواكبة موجة الرياضة الإلكترونية، من خلال تصميم جديد لشاشات “ارغو”.

وأفادت شركة ” أل جي”، في بيان لها، أنه سيتم الكشف عن العرض الجديد للشاشات الجديدة من نوع “أي بي أس” خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية سنة 2020.

وأشارت الشركة أن سرعة الشاشات ستناهز 1 مللي في الثانية، كما أوضحت قيامها أيضا بإبتكار شاشات العرض الراقية من نوع “أولترافاين” و”أولتراجيير”، بالإضافة إلى نوع “أولترا وايد”.

وقالت شركة ” أل جي” أن تصميم شاشات ” أل جي إرغو” وجهة خصيصا للموظفين والأشخاص الذين يقضون أوقاتا طويلة في المكاتب.

وأوضح بيان الشركة أن التقنيات المزودة بها، تمكن مستخدميها من تعديل وضعها لجعل مكان العمل مريحا أكثر.