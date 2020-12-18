أمريكا: ترامب يعلن الانطلاق في توزيع لقاح موديرنا ضد كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الانطلاق في توزيع لقاح موديرنا ضد كورونا.

يأتي هذا بعد اعتماد نجاحه بأغلبية لجنة خبراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية واستخدامه لقاحا لفيروس كورونا.

وغرد ترامب على تويتر، “لقاح موديرنا معتمد بأغلبية ساحقة، سيبدأ التوزيع على الفور”.

ويـأتي توزيع لقاح مودرنا، بعد أيام فقط من بدء ظهور الجرعات الأولى من جرعة Pfizer في أمريكا.

والثلاثاء الماضي، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقريرًا يفيد بأن نظام موديرنا المكون من جرعتين تم تأكيده في تجربة إكلينيكية.

فعالًا اللقاح بشكل خاص ضد الأمراض الشديدة، حيث قال التقرير إنه لم يتسبب في مشاكل سلامة كبيرة.

وتشمل الآثار الجانبية للقاح موديرنا الحمى والتعب وآلام العضلات.

ويستخدم كلا اللقاحين تقنية متشابهة ويتطلب كل منهما جرعتين على حدة عدة أسابيع.