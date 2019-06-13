أمريكا تعين مبعوث خاص للسودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تعيين “دونالد بوث”، كمبعوث خاص للسودان، وذلك في ظل مساعي الأمم المتحدة والقوى الاقليمية، لاحتواء الأزمة.

وحسب صحيفة “واشنطن تايمز”، فإن هذه الخطوة جاءت، فى ظل ضغوط تواجهها إدارة الرئيس “دونالد ترامب”، للتعاطى مع الأزمة السياسية فى السودان.

للإشارة، عمل “دونالد بوث”، مبعوثًا خاصًا للسودان وجنوب السودان، فى ظل إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما”.

كما اسهم “بوث”، فى جهود التوصل لاتفاق السلام، بين الشمال والجنوب، عام 2015.

وقادت جهود “دونالد بوث”، فى السودان، إلى قرار الولايات المتحدة رفع عقوبات استمرت على الخرطوم، نحو عشرين عامًا.

حيث يحضى “دونالد بوث”، بخبرة كبيرة فى إفريقيا، حيث خدم كسفير للولايات المتحدة، في كل من إثيوبيا وزامبيا وليبيريا.

كما عمل المبعوث الخاص للسودان، مديرًا لمكتب الخارجية الأمريكية لشؤون غرب إفريقيا، ونائبًا لمدير مكتب شؤون إفريقيا الجنوبية.